home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Мир Читати новину українською

Ирак отменяет авиарейсы в Белоруссию из-за незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву

Самолет Фото из открытых источников

Кроме того, компания планировала в ближайшие дни выполнить рейсы из Багдада, Эрбиля и Сулеймани

Иракская авиакомпания Iraqi Airways отменила ряд рейсов в Белоруссию. В частности, 5 августа, самолет в Минск не вылетел из Басры. Об этом сообщает BNS.

Как сообщил изданию посол Евросоюза в Ираке Мартин Хат, полеты Iraqi Airways в Беларусь на ближайшие 10 дней должны быть отменены в связи с напряженной ситуацией на границе с Литвой, которую стали массово пересекать иракские беженцы.

По данным издания, рейс Iraqi Airways из Басры в Минск, который должен был состояться 5 августа, отменен. Также в ближайшие дни планируется отмена рейсов из Багдада, Эрбиля и Сулеймани.

Отмечается, что Евросоюз начал переговоры с Багдадом, чтобы вернуть мигрантов из Ирака, которые незаконно попали через Белоруссию в Литву, а также убедить иракские власти снизить количество авиарейсов в Минск.

Новости по теме: Украина окажет гуманитарную помощь Литве из-за мигрантов, - указ

Напомним, главу миссии Беларуси в Европейском Союзе вызвали в службу внешних действий из-за миграционного кризиса на белорусско-литовской границе

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Украина готова помочь белорусскому тренеру, который вчера сбежал из Беларуси, - МИД Зеленский поручил силовым структурам обеспечить защиту белорусов-беженцев в Украине Заместителю убитого Шишова запретили въезд в Украину на три года В Киеве пропал глава Белорусского дома в Украине, - организация

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект