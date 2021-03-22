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ИноСМИ пишут, что Украина – "в большой беде" из-за Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента Украины

Из-за непрофессионализма украинской власти страна находится на пороге катастрофы. Об этом сообщает издание Lenta.ru.

Журналисты сослались на заявление сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича, который, как пишет издание, раскрыл планы президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что тот добивается начала кровопролития на территории страны. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.

Рабинович отметил, что если оппозиция не поддастся на провокации официального Киева, то не станет "выводить людей на улицы" во избежание жертв. По его словам, главный план властей в том, чтобы на граждан "бросили вооруженные банды националистов".

Политик считает, что руководство Украины "может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления". В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране. "Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой", – считает парламентарий.

При этом депутат не исключил, что граждане страны "сами выйдут на улицу" и пожелал украинцам спокойствия.

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