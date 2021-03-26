ИноСМИ назвали обыски в офисе "Оппозиционной платформы – За жизнь" попыткой запугивания оппозиции

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ИноСМИ продолжают активно освещать репрессии, устроенные властью оппозиции. Так, издание "Известия" в своем материале рассказало об обысках, которые были проведены сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры в офисах партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

В материале отмечается, что это является попыткой запугивания оппозиции.

"В офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", в котором находятся приемные семи депутатов от этой политической силы, в том числе председателя политсовета партии народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора Черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы, СБУ и ОГП проводят обыск", – говорится в сообщении.

Отмечается, что формально обыск связан с деятельностью общественного движения "Украинский выбор" и событиями 2014 года. Однако по факту, "является попыткой запугать оппозиционных политиков, представляющих наиболее влиятельную и рейтинговую партию на Украине", считают в ОПЗЖ.

"В суд за санкцией на обыск обратилось руководство офиса генерального прокурора (ОГП), хотя руководству ОГП достоверно известно, что офиса "Украинского выбора" в этом здании как такового нет, но в нем находятся приемные народных депутатов и офис партии. Зеленский и его окружение, вставшие на путь узурпации власти и политических репрессий, стремятся свести счеты с политическими оппонентами", – объяснили в ОПЗЖ.

В пресс-службе отметили, что депутаты расценивают обыск "как незаконные и противоправные действия, направленные на подавление инакомыслия".

В этот же день СБУ провела обыск в офисах всеукраинского общественного движения "Украинский выбор – Право народа".

Также 25 февраля СБУ провела обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и задержала ряд его сотрудников. По словам депутата фракции Ильи Кивы, происходящее в Украине можно назвать агонией режима, который проиграл, предал страну, народ.