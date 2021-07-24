Индию заливают мощные дожди, более сотни человек погибли из-за оползней и наводнений

Десятки попавших в ловушку стихии

Индию заливают самые мощные за последние 40 лет дожди: в результате оползней почвы и наводнений, вызванных ливнями в западном индийском штате Махараштра уже погибли 125 человек, сообщает Reuters .

Как отмечается, около 40 человек еще находятся в ловушке. Возможность спасти их живыми мала, поскольку они были в грязи более 36 часов. При этом в стране около 90 тысяч человек были спасены из районов, пострадавших от наводнения.

По словам экспертов, в июле в штате Махараштра прошел сильнейший дождь за последние четыре десятилетия. Многодневные ливни серьезно повлияли на жизни сотен тысяч людей, крупные реки находятся под угрозой выхода из берегов.

Синоптики говорят, что дожди продлятся в течение следующих нескольких дней.

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Напомним, ранее в индийском городе Джайпур от удара молнии погибли по меньшей мере 11 человек, а также многие получили травмы. Они делали селфи под дождем на сторожевой башне в популярном туристическом объекте Форт Амбер.