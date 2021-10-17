Индию накрыли мощные ливни: Погибло по меньшей мере десять человек

Синьхуа

Обильные дожди стали причиной появления наводнений и оползней

В штате Керала на юге Индии вследствие обильных дождей погибли по меньшей мере десять человек. Об этом сообщил Синьхуа.

"В субботу обильные дожди в индийском штате Керала вызвали наводнение и оползень, в результате чего погибли по меньшей мере десять человек", - говорится в сообщении.

По информации местных СМИ, 18 человек, возможно, пропали без вести после оползня в районе Коттаям.

Как отмечается, правительство штата объявило красный уровень тревоги в пяти районах.

Также к борьбе со стихией привлечены военные, в том числе морские и воздушные силы.

Помимо этого, власти настоятельно призывают население строго соблюдать меры безопасности.

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Напомним, что ранее в Грузии сильный дождь затопил улицы курортного города Батуми. Жителям города приходится пешком идти по затопленным улицам.

А тело немки, которая пропала без вести после наводнения на территории Федеративной Республики Германии, нашли в нидерландском городе Роттердам.

Это женщина 60-ти лет, и лишь в конце сентября исследователи смогли выяснить, кому принадлежат останки после проведения исследования ДНК.