Индию накрыл сильнейший за 20 лет циклон, уже известно о первых жертвах

Власти эвакуировали почти 150 тыс. человек

На западном побережье Индии бушует крупнейший за последние 20 лет циклон Тауктае, в результате чего погибли по меньшей мере 12 человек, а почти 150 тыс. человек пришлось эвакуировать в безопасные места. Об этом сообщает The Guardian.

Согласно сообщению, кроме эвакуации, в штате Гуджара закрыла порты и аэропорт. Стихия вызвала разрушения, пройдя мимо прибрежных штатов Керала, Карнатака, Гоа и Махараштра.

Метеорологический департамент Индии (IMD) повысил категорию шторма, который образовался в Аравийском море, с "очень сильного" на "чрезвычайно сильного".

Известно, что циклон принес порывы до 210 км/ч, что соответствует уровню урагана категории 3 и на один уровень ниже категории суперциклонов IMD.

Как отмечается, сильные дожди и ветер ударили по Мумбаи, поэтому власти были вынуждены прекратить работу в аэропорту города и закрыть некоторые основные дороги из-за наводнений.

Также из-за затопления путей пострадала городская железнодорожная система Мумбаи, которая является одной из самых загруженных в мире.

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По информации береговой охраны, кроме 12 погибших в Махараштре, Гоа и Карнатака, исчезло 28 рыбацких лодок.

Следует заметить, что циклон стал еще одним страшным ударом для Индии, которая переживает чрезвычайно сложную ситуацию из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Накануне в стране сообщили о 281 386 новых заражениях коронавирусом, а через циклон приостановили процесс вакцинации Гуджарат и Мумбаи.

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Напомним, ранее в Индии выпустили первую партию нового препарата для лечения коронавирусной болезни - 2-дезокси-D-глюкоза (2-DG).