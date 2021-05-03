Индийский штамм коронавируса обнаружили в Польше

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Недуг подтвердили у польского дипломата, эвакуированного из Индии

В Польше зафиксировали первый случай индийского штамма коронавируса. В частности, индийский вариант коронавируса был подтвержден у польского дипломата, эвакуированного из Индии. Об этом сообщил вирусолог из Ягеллонского университета в Кракове Кшиштоф Пирч, передает Польское радио.

Как отмечается, дипломат с COVID-19, вместе со своей семьей (также больной беременной женой и четырьмя детьми) был доставлен в Польшу специальным самолетом 25 апреля.

Сейчас он находится в областной инфекционной больнице в Варшаве.

По словам Пирча, пока неизвестно, представляет ли индийский вариант коронавируса большую угрозу, чем другие – исследования продолжаются.

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Как известно, индийский вариант коронавируса считают более заразным и невосприимчивым к вакцинам. Впервые его обнаружили в Индии. Там этот штамм коронавируса распространяется очень быстрыми темпами, что привело к перегрузке системы здравоохранения.