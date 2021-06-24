Индийский штамм Delta уже в Польше: заболели почти 100 человек

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В Польше на сегодня циркулируют различные мутации

Случаи заражения индийским штаммом коронавируса Delta фиксируются уже и в Польше. На данный момент известно о почти сотне больных. Об этом пишет "Польское радио".

Сообщается, что по данным Главной санитарной инспекции (GIS), заразились люди, которые не ездили за границу и не контактировали с путешественниками. А заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска отметил, что заболели 96 человек.

В то же время, по словам заместителя главного санитарного инспектора Кшиштофа Сачко, в Польше циркулируют различные мутации.

"Тот факт, что сегодня мы говорим о дельта-мутацию, которая ранее была индийской, и у нас также есть гамма-бразильская или бета-южноафриканская мутация, они также появляются и циркулируют в нашей стране. Всегда может быть другая мутация. Не дай бог, также может появиться польская мутация, обозначенная другой буквой греческого алфавита", - отметил Сачко.

Напомним, накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что штамм коронавирус "Дельта", который был впервые найден в Индии и который считается более заразным, зафиксировано в Украине у двух человек.