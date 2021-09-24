Илон Маск разошелся с певицей Граймс после трех лет отношений

Илон Маск и Граймс Фото из открытых источников

Они продолжают воспитывать своего годовалого сына

Американский изобретатель Илон Маск расстался с канадской певицей Граймс. Эту информацию он подтвердил в комментарии изданию "Page Six".

Илон Маск отметил, что они остаются в хороших отношениях и продолжают воспитывать своего годовалого сына.

"Мы наполовину разделены, но по-прежнему любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях", – сказал изобретатель.

Впервые об отношениях Маска и Граймс стало известно в мае 2018 года, в мае 2020 года у них родился сын. Последний раз их видели вместе 21 сентября на Бали костюмов Met Gala. Сначала по красной дорожке прошла Граймс, Илон Маск присоединился к ней несколько позже.

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Напомним, 4 мая 2020 года у канадской певицы Граймс (Клэр Буше) и основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска родился сын. В январе 2020 года в СМИ впервые появилась информация о беременности избранницы изобретателя.