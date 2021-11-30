Илон Маск рассказал о проблемах с разработкой новейших ракетных двигателей

Илон Маск AP

Из-за них компании SpaceX грозит банкротство

Предприниматель Илон Маск посетовал на проблемы с разработкой новейших ракетных двигателей Raptor. Об этом сообщает CNBC.

По словам Маска, сегодняшний кризис по производству двигателей Raptor хуже, чем ожидалось ранее.

Предприниматель отметил, что компания столкнется с банкротством в следующем году, если ей не удастся достичь скорости полета Starship хотя бы раз в две недели.

Как известно, Raptor является представителем нового перспективного поколения метановых двигателей. В то же время он имеет тягу, в 2 раза большую, чем у Merlin 1D Vacuum, который устанавливают на вторую ступень Falcon 9.

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Напомним, ранее миллиардер и самый богатый человек в мире Илон Маск продал акций своей компании Tesla еще более чем на 1 млрд долларов. Он продал акций на сумму 1,05 млрд долларов, после того как использовал опцион на покупку 2,15 млн акций.