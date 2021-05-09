Илон Маск признался, что имеет психическое расстройство

Илон Маск Фото из открытых источников

При этом он добавил, что не стесняется болезни

Генеральный директор SpaceX и Tesla Илон Маск признался, что имеет психические расстройства и не скрывает этого. Об этом он сообщил во время своего выступления в роли ведущего музыкальной юмористической передачи Saturday Night Live на телеканале NBC.

"Для меня честь стать ведущим Saturday Night Live. Мое выступление сегодня-историческое, ведь я стану первым ведущим SNL с синдромом Аспергера. По крайней мере первым, кто в этом признался", - отметил Маск.

При этом изобретатель пошутил насчет своих остроумных публикаций в Twitter, нередко вызывающих шквал эмоций у читателей.

"Но так уже работает мой мозг", - пояснил он.

Также миллиардер назвал причину своего успеха.

"Я перевернул электроавтомобили и отправляю людей на Марс на космическом корабле. Вы правда думали, что я при этом буду обычным спокойным парнем?",- резюмировал Маск.

Синдром Аспергера - психическое расстройство, которое характеризуется выраженными трудностями в социальном общении, восприятии окружающего мира и стереотипным, повторяющимся комплексом интересов и занятий.

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Напомним, ранее Илон Маск записал песню о невзаимозаменяемые токены (NFT). Продолжительность его авторской песни в стиле техно составляет 2 минуты 20 секунд. В ней он часто использует слова "NFT" и "компьютер".