Илон Маск пригласил Путина пообщаться в новой соцсети

Илон Маск Фото из открытых источников

Ответа от Кремля пока нет

Американский предприниматель, изобретатель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина на онлайн-беседу в новой соцсети Clubhouse. Соответствующее приглашение Маск опубликовал в Twitter.

В своем посте американец отметил официальный аккаунт Кремля в соцсети. "Не хотели бы вы присоединиться ко мне в беседе в Clubhouse?", - написал Маск.

При этом в комментариях предприниматель добавил фразу на русском: "Было бы большой честью поговорить с вами". Пока ответа от Кремля нет, но пост уже собрал более 130 тысяч лайков и более 12 тысяч ретвитов.

Справка

Соцсеть Clubhouse была создана в 2020 году и быстро обрела популярность на фоне пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Сам сервис позволяет обмениваться аудиосообщениями в виртуальных тематических комнатах.

Напомним, недавно Илон Маск, заявивший об уходе из Twitter, вернулся в соцсеть и опубликовал новый твит. После этого произошел резкий скачок стоимости криптовалюты Dogecoin.

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Ранее сообщалось, что стартап Neuralink американского миллиардера и основателя компании Tesla Илона Маска успешно имплантировал в мозг обезьяны чип, после чего она стала способна играть в видеоигры с помощью своего мозга. Тогда миллиардер пообещал опубликовать видео с подопытной обезьяной.