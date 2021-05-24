ИКАО собирает срочное заседание из-за принудительной посадки Ryanair в Беларуси

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Заседание запланировано на 27 мая

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет срочное заседание из-за инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси. Соответствующая информация размещена в Twitter организации.

"Председатель Совета ИКАО назначил срочное заседание 36 дипломатических представителей Совета ИКАО на 27 мая относительно инцидента, который произошел во время полета авиакомпании Ryanair FR4978 в воздушном пространстве Беларуси 23 мая 2021 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

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Мировые лидеры выразили свое возмущение и рассматривают возможность введения дополнительных санкций против Беларуси, а европейские авиакомпании уже начали направлять свои самолеты в обход страны.

Сегодня президент Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью.