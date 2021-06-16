ICAO рассмотрит в сентябре отчет о принудительной посадке самолета Ryanair в Беларуси

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Промежуточный отчет хотят рассмотреть около 23 июня

Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO) начала расследование принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске, финальный отчет планируют рассмотреть 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ответ на решение Совета ICAO о том, что Секретариат ICAO начал установление фактов расследования событий, связанных с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, сейчас официальные запросы на информацию (RFI) поступили в страны, имеющие прямую связь с этими событиями", - говорится в сообщении.

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Известно, что предыдущие подробности уже предоставили Беларусь и Польша. Также информацию запрашивали в Греции, Ирландии, Литве и Швейцарии.

Как отмечается, промежуточный отчет будет представлен Совету ICAO до конца ее текущей сессии, около 23 июня. Поскольку ответы на официальные запросы еще ожидаются, то отчет рассмотрят на следующей сессии Совета, которая начнется 13 сентября.

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Напомним, ранее белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

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Учитывая этот случай ряд авиакомпаний решил обходить воздушное пространство Беларуси среди них французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

С 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.