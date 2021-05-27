ИКАО будет расследовать принудительную посадку самолета Ryanair в Минске

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Промежуточный отчет должны подготовить до 25 июня

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет расследование инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ирландии.

Согласно сообщению, министр транспорта Ирландии Имон Райан вместе с коллегами из Польши и Литвы на специальном заседании совета ИКАО призвали провести расследование.

Расследование ИКАО установит, были ли нарушены во время инцидента какие-либо нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации.

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"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении этого. Представляя сегодня Ирландию на двух международных транспортных форумах, я выразил наше осуждение принудительной вынужденной посадки самолета Ryanair белорусскими властями и призвал к безусловному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги. Эти неприемлемые действия были нападением на европейскую авиационную безопасность и угрожали жизни пассажиров и экипажа во время путешествия между двумя столицами ЕС", - отметил Райан.

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Напомним, ранее белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Учитывая этот случай ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Накануне польское правительство решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов белорусских авиаперевозчиков.