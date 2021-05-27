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ИКАО будет расследовать принудительную посадку самолета Ryanair в Минске

Фото из открытых источников

Промежуточный отчет должны подготовить до 25 июня

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) проведет расследование инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ирландии

Согласно сообщению, министр транспорта Ирландии Имон Райан вместе с коллегами из Польши и Литвы на специальном заседании совета ИКАО призвали провести расследование. 

Расследование ИКАО установит, были ли нарушены во время инцидента какие-либо нормы международного права или установленные нормы и практики гражданской авиации.

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"Мы полностью поддерживаем решение ИКАО провести прозрачное и независимое расследование инцидента в Беларуси и приветствуем поддержку наших международных коллег в обеспечении этого. Представляя сегодня Ирландию на двух международных транспортных форумах, я выразил наше осуждение принудительной вынужденной посадки самолета Ryanair белорусскими властями и призвал к безусловному освобождению Романа Протасевича и Софии Сапеги. Эти неприемлемые действия были нападением на европейскую авиационную безопасность и угрожали жизни пассажиров и экипажа во время путешествия между двумя столицами ЕС", - отметил Райан.

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Напомним, ранее белорусские спецслужбы задержали бывшего редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Он находился на борту самолета компании Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

В частности, Беларусь заставила международный самолет изменить маршрут и сесть в Минске для того, чтобы арестовать Протасевича. Белорусские спецслужбы по прямому приказу Лукашенко даже подняли в воздух военный истребитель.

Учитывая этот случай ряд авиакомпаний решили обходить воздушное пространство Беларуси, среди них французская Air France, финская Finnair, германская Lufthansa, латвийская AirBaltic, азиатская Singapore Airlines.

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Саммит Европейского Союза также поддержал решение запретить полеты белорусских авиакомпаний на территорию ЕС и призвал всех авиаперевозчиков избегать пролета над территорией Беларуси.

Со среды, 26 мая, Украина прекратила авиасообщение с Беларусью и полеты в ее воздушном пространстве.

Накануне польское правительство решило закрыть воздушное пространство страны для самолетов белорусских авиаперевозчиков. 

 

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