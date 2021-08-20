ИГИЛ демонстрирует "тревожную экспансию" в ряде регионов и Африке, - ООН

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Экстремистская группировка регулярно совершала нападения на гражданских, города и военные лагеря

Министры стран-членов Совета безопасности ООН 19 августа обсудили доклад генерального секретаря относительно "тревожной экспансии", которую составляет экстремистская группировка "Исламское государство" в ряде регионов и Африке. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Как отмечается, члены Совета безопасности с глубокой тревогой отметили, что ИГИЛ и другие террористические группы продолжают эксплуатировать, как онлайн, так и в реальной жизни, разрушения, бедствия и регресс, связанные с пандемией COVID-19.

"ИГИЛ регулярно совершает нападения на гражданских, города и военные лагеря, в том числе в Западной и Центральной Африке и в районе Сахары", - сообщили в ООН.

Также ведомство подчеркивает важность целостного подхода к противодействию терроризму и насильственному экстремизму, способствующему терроризму, в соответствии с действующим международным правом.

Сейчас члены Совета безопасности призвали государства-члены выполнить обязательства по резолюциям относительно криминализации финансирования терроризма и другим мерам, которые могут лишить ИГИЛ доступа к финансированию.

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Напомним, что в 2020 году Украина и еще 10 стран, среди которых Молдова, Армения и Грузия, присоединились к продлению санкций ЕС против "Исламского государства" и террористической организации "Аль-Каида". Ограничения касаются торговли или снабжения таких террористических субъектов любым оружием, товарами военного или двойного назначения, запчастями к ним, любой технической помощью по их обслуживанию.