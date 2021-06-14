Hubble сфотографировал радиоактивную галактику с мощным излучением

ESA/Hubble & NASA Обсерватория Hubble Space Telescope

На изображении NGC 3254 выглядит как типичная спиральная галактика. Однако есть удивительный скрытый секрет - она сейфертовская

Телескоп Hubble с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал снимок спиральной радиоактивной галактики NGC 3254. Об этом сообщает SciTechDaily.

Отмечается, что такая камера может вести наблюдение в ультрафиолетовом, видимом и ближнем инфракрасном свете. Это изображение представляет собой смесь наблюдений, сделанных в видимом и инфракрасном диапазонах.

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На изображении NGC 3254 выглядит как типичная спиральная галактика, если смотреть сбоку.

Однако, как пишет издание, у NGC 3254 есть удивительный скрытый секрет - это сейфертовская галактика, у которой чрезвычайно активное ядро, выделяющее столько же энергии, как и остальная галактика вместе.

Как известно, сейфертовские галактики не редкость - около 10% всех галактик считаются таковыми. Они принадлежат к классу "активных галактик", в центрах которых есть сверхмассивные черные дыры, которые активно аккрецируют материал, который выделяет большое количество радиации.

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Сообщается, что активные ядра сейфертовских галактик, таких как NGC 3254, являются самыми яркими при наблюдении в свете за пределами видимого спектра.

На других длинах волн это изображение выглядело бы совсем иначе: ядро галактики светилось бы очень ярко, говорится в публикации.

Данные галактики разделяют на две группы:

Первая-Sy1 (Seyfert 1) — объединяет галактики, в спектрах которых разрешенные линии значительно шире запрещенных. Примеры: NGC 5033, NGC 5548.

Вторая – Sy2 (Seyfert 2) — галактики, в спектрах которых разрешены и запрещены линии имеют примерно одинаковую ширину. Ширина линий невелика (по сравнению с Sy1), эквивалентна нескольким километрам в секунду. Примеры: Центавр А, Галактика Вир, Мессье 77, Мессье 88.

Большинство исследователей придерживаются мнения, что активность ядер обусловлена наличием сверхмассивной черной дыры в ядре такой галактики.

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Напомним, ранее мы писали, что Телескоп Hubble с помощью широкоугольной камеры WFC3 сделал фотографию спиральной галактики NGC 4680, которая находится в созвездии Дева.