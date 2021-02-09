Hubble сделал снимок биполярной туманности в форме бабочки

Биполярная планетарная туманность M1-63 ESA/Hubble

Такая туманность возникает, когда звезда в ее центре выбрасывает большое количество материала из внешних слоев

Космический телескоп Hubble сделал снимок биполярной планетарной туманности M1-63, расположенной в созвездии Щита. Об этом сообщает ESA/Hubble.

Как отмечается, биполярная туманность может возникнуть тогда, когда звезда в ее центре выбрасывает большое количество материала из внешних слоев. В результате она оставляет за собой своеобразное облако из газа и пыли.

В обсерватории отметили, что двойная система звезд в центре биполярной туманности может создать разнообразные формы, похожие на бабочку, песочные часы и тому подобное.

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"Это связано с тем, что материал звезды, которая падает, направляется к ее полюсам с помощью спутника, создавая характерную двухлепестковую структуру, которую можно наблюдать в туманностях, таких как M1-63", — говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе был опубликован снимок необычной галактической туманности NGC 6729 в созвездии Южная Корона, который сделал Hubble.

Ранее космический телескоп сфотографировал планетарную туманность ESO 455-10, которая расположена в созвездии Скорпиона.