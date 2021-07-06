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Хотел получить секретные материалы: ФСБ заявила о задержании консула Эстонии

Фото из открытых источников

В МИД Эстонии уже отреагировали на этот инцидент

Федеральная служба безопасности России задержала эстонского дипломата Марта Лятте, которого обвиняют в попытке завладения секретными документами. Об этом сообщает Центр управления связями ФСБ

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в г. Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат - консул Генерального консульства Эстонской Республики в г. Санкт-Петербурге Март Лятте", - говорится в сообщении.

Также в ФСБ отметили, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

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Как отмечает эстонское издание ERR, в Министерстве иностранных дел страны назвали задержание консула безосновательным и осудили действия российских властей. 

"Консул был на рабочем совещании в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и был задержан ФСБ на полтора часа во время выхода с заседания. Его обвинили в присвоении конфиденциальных материалов", - рассказал руководитель департамента связей с общественностью МИД Эстонии Аари Леммик.

По его словам, это обвинения против дипломата сфабриковано и не обосновано, а инцидент показывает, что "Россия выбрала путь конфронтации в общении, вместо того чтобы быть конструктивной и изменить эту негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом". 

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Напомним, 16 апреля сотрудники ФСБ РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка якобы из-за получения "закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ". 

Позже в Москве заявили, что присутствие украинского консула Александра Сосонюка в РФ "нежелательно", поэтому ему рекомендуют уехать из страны.

В ответ на такие действия российской стороны Министерство иностранных дел Украины решило выслать из страны старшего дипломата посольства Российской Федерации в Киеве.

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