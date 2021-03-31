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Хорватия с 1 апреля разрешает въезд туристов, вакцинированных от COVID-19

Хорватия Pixabay

Также разрешен въезд иностранцам с отрицательным тестом

С 1 апреля Хорватия разрешает въезд иностранцам, которые могут доказать факт вакцинации от коронавируса COVID-19. Об этом заявил министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, сообщает DW

По словам министра, въезд в страну будет разрешен лицам, имеющим отрицательный ПЦР-тест или отрицательный антиген-тест.

Кроме этого, в планах пускать иностранцев, которые смогут доказать, что в течение последних шести месяцев переболели коронавирусом. 

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Как отметил Божинович, страна будет принимать подтверждение иммунизации российскими и китайскими вакцинами, хотя они не одобрены в ЕС, членом которого является Хорватия. Известно, что такие вакцины широко используются в соседней Сербии.

Глава МВД Хорватии заявил, что страна готова адаптироваться к будущим правилам путешествий по всему Евросоюзу, но пока таких правил нет.

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Напомним, что в Европейском Союзе планируют ввести паспорта вакцинации уже с 15 июня. Они будут необязательными и будут действовать для 27 стран ЕС. 

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