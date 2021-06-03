Хорватия обновила правила въезда в страну: Какие изменения для украинцев

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Власти разрешили въезжать в страну с туристической целью при определенных условиях

Власть Хорватии обновила правила въезда для иностранных граждан. Туристы, в частности, и из Украины, могут попасть в страну даже с туристической целью, но с определенными правила. Об этом сообщает посольство Украины в Хорватии в Facebook.

Как отмечается, разрешение на въезд в Хорватию будет выдаваться при условии:

подтверждение причины въезда;

наличия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не позднее чем за 72 часа до въезда;

или наличия теста на антиген, сделанного не позднее чем за 48 часов до въезда;

или сертификата о полной вакцинации;

или подтверждение того, что человек болел коронавирусом в течение последних 180 дней и был вакцинирован по крайней мере одной дозой вакцины.

"При отсутствии одного из вышеупомянутых документов въезд в Хорватию может быть разрешен при условии обязательства пребывания на самоизоляции до сдачи тестов на территории Хорватии за свой счет. После получения результатов тестов человек освобождается от самоизоляции. При отсутствии возможности сдачи тестов самоизоляция длится 10 дней", - говорится в сообщении дипмиссии.

К тому же, украинцы имеют право въехать в страну по ряду оснований, даже с туристической целью. Но для этого нужно предъявить документы об оплате любого жилья или яхты или иметь подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии.

Такой режим въезда будет действовать минимум до 15 июня.

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Напомним, правительство Грузии решило с 1 июня открыть сухопутные границы страны, которые в связи с карантинными ограничениями были закрыты более года.