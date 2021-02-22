Холодной войны сейчас нет, – эксперт-международник о балансе сил в мире

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В ближайшее время по периферии, где сталкиваются интересы Китая и США, пойдут интересные процессы, прогнозирует Денис Кирюхин

Никакой холодной войны в мире сейчас нет: есть консенсус части стран, что время доминирования США проходит, и есть позиция США, которые видят мир по-другому.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK заявил эксперт-международник Денис Кирюхин.

"Холодной войны на самом деле никакой нет, потому что холодная война – это конкретный период в истории ХХ века, связанный с противостоянием двух сформированных блоков. Сейчас ничего этого нету. Сейчас есть консенсус части стран, например, таких, как Россия, Китай, и это одна из точек, которая их сближает, консенсус относительно того, что время доминирования Штатов проходит постепенно, не сразу, и надо готовиться к новому миропорядку, где США будут уже одним из играков. И, соответственно, надо готовить себе площадки в этом новом миропорядке, подталкивать его приближение", – сказал Денис Кирюхин.

Эксперт назвал, какова позиция США по этому вопросу.

"И есть другая позиция, США, там видят мир немножко по-другому. Это связано с тем, что они видят те процессы, в частности глобализации экономики, которые были в 90-м году, в итоге привели к выгоде Китая, прежде всего, который стал мощным экономическим государством. Китай планирует к 2030 году стать экономикой №1 в мире, обогнав США. И в этом смысле задача США, как видится там экспертами, подкорректировать глобальную миросистему, таким образом вернув себе те доминирующие позиции, прежде всего в экономике, которые сейчас постепенно начинает отбирать Китай. Именно поэтому Китай определяется в качестве экономической угрозы №1", – отметил Денис Кирюхин.

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Гость студии резюмировал, что в ближайшее время по периферии пойдут интересные процессы. Речь идет об Африке, Латинской Америке, где будут сталкиваться интересы США и Китая.

Как сообщали, президент США Джо Байден назвал Китай одним из крупнейших конкурентов Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что администрация нового президента США Джо Байдена планирует пересмотреть отношения между Вашингтоном и Пекином относительно первой фазы торгового соглашения между США и Китаем, которое подписал предыдущий президент Дональд Трамп.