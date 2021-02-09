Хакеры КНДР украли более $300 миллионов на ядерные программы, - СМИ

КНДР Фото из открытых источников

Из-за катаклизмов, которые наложили свой отпечаток на экономику КНДР, она будет прибегать к махинациям с помощью хакеров

Северокорейские хакеры похитили 300 миллионов долларов для финансирования ядерных и баллистических ракетных программ страны. Об этом говорится в конфиденциальном докладе экспертов ООН по Северной Корее, который получил телеканал CNN через дипломатический источник в Совете Безопасности ООН.

Как отмечается, в документе режим лидера КНДР Ким Чен Ына обвиняется в проведении "операций против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов" на поддержку экономики своей страны в связи с кризисом.

Одна из неназванных стран, которая является членом ООН, утверждала, что хакеры похитили виртуальные активы на сумму 316,4 млн долларов в период с 2019 по ноябрь 2020 года.

В частности, говорится в отчете, северокорейские власти за счет полученных денег смогла обслуживать свои ядерные объекты, модернизировать инфраструктуру, что используется для запуска баллистических ракет, продолжить производство расщепляющихся материалов.

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Как отмечается в документе, одна из стран, входящих в ООН, заявила, что КНДР с большой вероятностью может оснастить ядерными боеголовками свои баллистические ракеты любой дальности.

При этом добавляется, что изложенная в отчете информация была получена от стран-участниц ООН, спецслужб, СМИ, а также от граждан КНДР, которым удалось сбежать из страны.

Миссия Северной Кореи в ООН не ответила на запрос CNN, но утверждения в отчете соответствуют планам, о которых недавно рассказывал Ким Чен Ын. В частности, месяц назад он говорил о работе над новым современным ядерным оружием и боеголовками, способными проникать в системы противоракетной обороны.

По мнению экспертов, разрушительные штормы, санкции и последствия пандемии коронавирус наложили свой отпечаток на экономику Северной Кореи. Из-за этого специалисты опасаются, что страна продолжит махинации с помощью хакеров.

Ранее сообщалось, что в Украине правоохранители разоблачили группу хакеров, которая осуществляла массовые вмешательства в работу серверов банковских учреждений Европы и США.