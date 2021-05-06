Гватемала получила первую партию вакцины "Спутник V"

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" Фото из открытых источников

Первая партия российской вакцины против коронавируса "Спутник V" прибыла в Гватемалу, сообщает "РБК" со ссылкой на МИД России.

Как отмечается, страна получила 50 тыс. доз препарата.



Так, Гватемала стал 37-й страной, где разрешено применение вакцины против COVID-19 "Спутник V". Министерство здравоохранения республики зарегистрировало российский препарат в конце февраля. На данный момент "Спутник V" одобрен в 64 странах с общим населением более 3,2 млрд человек.



Напомним, в начале апреля президент Алехандро Джамматтеи сообщил, что страна закупила партию российской вакцины против коронавируса.



На данный момент в Гватемале выявлено 231 289 случаев заболевания COVID-19, умерли 7642 человека.