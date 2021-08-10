Губернатор штата Нью-Йорк уходит в отставку из-за сексуального скандала

Эндрю Куомо picture alliance/dpa

Куомо трижды избирали губернатором штата

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что уходит в отставку, после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает DW.

Согласно сообщению, обращение 63-летнего политика транслировали американские телеканалы во вторник, 10 августа. В своем выступлении Куомо решительно отрицал, что намеренно проявлял неуважение к женщинам.

В то же время он заявил, что речь идет о "политически мотивированной" атаке на него. Губернатор подчеркнул, что противодействие обвинениям привело бы к многомесячной турбулентности в штате, а он не может позволить, чтобы такое произошло.

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"Лучший способ, которым я могу помочь сейчас, это отойти в сторону и позволить властям вернуться к управлению штатом", - подчеркнул Куомо.

Известно, что решение о его отставке вступит в силу через две недели. После этого власть перейдет к заместителю губернатора Кэти Хокул. Ожидается, что она станет первой в истории Нью-Йорка женщиной на этом посту.

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Напомним, на прошлой неделе стало известно, что генпрокурор штата Нью-Йорк провел пятимесячное расследование и обвинил губернатора штата Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.