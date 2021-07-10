Грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно вернулся на Землю
Он привез с МКС более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов
Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon от SpaceX успешно вернулся на Землю и приводнился в Мексиканском заливе. Об этом компания-производитель сообщает в своем Twitter.
Отмечается, что капсула приземлилась с помощью парашютной системы. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту, который после подъема капсулы из воды доставил ее на сушу.
The SpX CRS-22 #CargoDragon space freighter, which departed the #ISS on July 8, is expected to splash down in the Gulf of Mexico tomorrow morning, July 10 at ~03:29 UTC.— Asteropspace (@Asteropspace) July 9, 2021
The landing won't be broadcasted.
Image Credit: NASA/Cory Huston pic.twitter.com/l6VY3mUJvN
Отмечается, что Cargo Dragon привез с Международной космической станции на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.
Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.
Всего на орбите корабль пробыл более месяца.
Напомним, ранее мы писали, что американская компания SpaceX отправила на МКС грузовой космический корабль Cargo Dragon. Запуск космического судна был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала в 11:17 по времени восточного побережья США (18:17 по киевскому времени) на космодроме мыса Канаверал, штат Флорида.