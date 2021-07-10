Грузовой космический корабль Cargo Dragon успешно вернулся на Землю

Cargo Dragon SpaceX

Он привез с МКС более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon от SpaceX успешно вернулся на Землю и приводнился в Мексиканском заливе. Об этом компания-производитель сообщает в своем Twitter.

Отмечается, что капсула приземлилась с помощью парашютной системы. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту, который после подъема капсулы из воды доставил ее на сушу.

The SpX CRS-22 #CargoDragon space freighter, which departed the #ISS on July 8, is expected to splash down in the Gulf of Mexico tomorrow morning, July 10 at ~03:29 UTC.



The landing won't be broadcasted.



Image Credit: NASA/Cory Huston pic.twitter.com/l6VY3mUJvN — Asteropspace (@Asteropspace) July 9, 2021

Отмечается, что Cargo Dragon привез с Международной космической станции на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.

Сейчас он является единственным космическим кораблем для снабжения МКС, который способен возвращать грузы на Землю.

Всего на орбите корабль пробыл более месяца.

Новости по теме: SpaceX отправила в космос еще 88 спутников с помощью ракеты Falcon 9

Напомним, ранее мы писали, что американская компания SpaceX отправила на МКС грузовой космический корабль Cargo Dragon. Запуск космического судна был осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, которая стартовала в 11:17 по времени восточного побережья США (18:17 по киевскому времени) на космодроме мыса Канаверал, штат Флорида.