Грузия вводит COVID-паспорта для посещения ресторанов, кино и ТРЦ

Паспорт вакцинации Фото из открытых источников

В них будет содержаться информация о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни

Грузия с 1 декабря вводит так называемые зеленые паспорта для посещения общественных мест. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

С этой даты граждане Грузии и туристы не смогут без COVID-сертификата попасть в такие заведения:

Рестораны, кафе, бары;

Кинотеатры;

Театры;

Музеи;

Развлекательные центры;

Концертные залы;

Казино;

Спа-центры;

Отели;

Фитнес-центры;

Канатные дороги на горнолыжных курортах.

Сообщается, что в детских развлекательных центрах COVID-сертификат будут требовать только у посетителей, которые старше 18 лет. Что касается тестирования, то ПЦР-тест будет действовать 72 часа, а антиген — 24 часа.

Кроме того, власти страны решили доплачивать пенсионерам за вакцинацию. Те, кто вакцинируются до 1 января, получат единовременную надбавку к пенсии в размере 200 лари (63 доллара). Ее получат после первой дозы вакцины. Средняя же пенсия в Грузии составляет примерно 280 лари.

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Как сообщалось ранее, власти Грузии обновили правила въезда в страну для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных от коронавируса.