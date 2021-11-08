Грузия вводит COVID-паспорта для посещения ресторанов, кино и ТРЦ
В них будет содержаться информация о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни
Грузия с 1 декабря вводит так называемые зеленые паспорта для посещения общественных мест. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".
С этой даты граждане Грузии и туристы не смогут без COVID-сертификата попасть в такие заведения:
- Рестораны, кафе, бары;
- Кинотеатры;
- Театры;
- Музеи;
- Развлекательные центры;
- Концертные залы;
- Казино;
- Спа-центры;
- Отели;
- Фитнес-центры;
- Канатные дороги на горнолыжных курортах.
Сообщается, что в детских развлекательных центрах COVID-сертификат будут требовать только у посетителей, которые старше 18 лет. Что касается тестирования, то ПЦР-тест будет действовать 72 часа, а антиген — 24 часа.
Кроме того, власти страны решили доплачивать пенсионерам за вакцинацию. Те, кто вакцинируются до 1 января, получат единовременную надбавку к пенсии в размере 200 лари (63 доллара). Ее получат после первой дозы вакцины. Средняя же пенсия в Грузии составляет примерно 280 лари.
Как сообщалось ранее, власти Грузии обновили правила въезда в страну для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных от коронавируса.