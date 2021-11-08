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Грузия вводит COVID-паспорта для посещения ресторанов, кино и ТРЦ

Паспорт вакцинации Фото из открытых источников

В них будет содержаться информация о вакцинации, тестировании или выздоровлении от болезни

Грузия с 1 декабря вводит так называемые зеленые паспорта для посещения общественных мест. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

С этой даты граждане Грузии и туристы не смогут без COVID-сертификата попасть в такие заведения:

  • Рестораны, кафе, бары;
  • Кинотеатры;
  • Театры;
  • Музеи;
  • Развлекательные центры;
  • Концертные залы;
  • Казино;
  • Спа-центры;
  • Отели;
  • Фитнес-центры;
  • Канатные дороги на горнолыжных курортах.

Сообщается, что в детских развлекательных центрах COVID-сертификат будут требовать только у посетителей, которые старше 18 лет. Что касается тестирования, то ПЦР-тест будет действовать 72 часа, а антиген — 24 часа.

Кроме того, власти страны решили доплачивать пенсионерам за вакцинацию. Те, кто вакцинируются до 1 января, получат единовременную надбавку к пенсии в размере 200 лари (63 доллара). Ее получат после первой дозы вакцины. Средняя же пенсия в Грузии составляет примерно 280 лари.

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Как сообщалось ранее, власти Грузии обновили правила въезда в страну для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных от коронавируса.

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