Грузия собирается подать заявку на вступление в ЕС в 2024 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Фото: svoboda.org

В стране подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ

Грузия намерена принять комплекс реформ и модернизировать всю страну, чтобы в 2024 году подать заявку на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили во время своего выступление на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает "Укринформ".

"Мы подготовили всеобъемлющий план действий, в котором содержится много инициатив и реформ, которые приведут к подаче нашей заявки на членство в ЕС в 2024 году.

Подавляющее большинство населения Грузии решительно поддерживает именно такую судьбу страны. Мы не успокоимся, пока не станем членами Европейского Союза и НАТО. Это означает, что мы и дальше будем проводить реформы, модернизировать всю нашу страну, каждый аспект нашей демократии и экономики, чтобы отвечать самым высоким глобальным стандартам", - подчеркнул Гарибашвили.

Ранее сообщалось, что Украина, Грузия и Молдова могут воспользоваться своим правом и подать заявки на вступление в Европейский Союз согласно ст. 49 Договора о ЕС.

"Мы подтверждаем свою твердую приверженность продолжению процесса нашей интеграции в Европейский Союз путем комплексных реформ, направленных на укрепления наших демократических институтов, и постепенному приближению нашего законодательства в соответствующих сферах ключевых элементов права ЕС", - указано в декларации Батумского саммита.