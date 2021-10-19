Грузия обновила правила въезда для иностранцев

Грузия Фото из открытых источников

Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных от коронавируса

Власти Грузии обновила правила въезда в страну для иностранных путешественников. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Как отмечается, сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных от коронавируса. Также попасть в Грузию можно и без вакцины – с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Известно, что иностранцы, которые путешествуют воздушным транспортом из любой страны, могут въезжать в Грузию, предъявив только справку о вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа (две дозы двухкомпонентной вакцины или одна доза препарата Johnson & Johnson). В этом случае в законе не прописано время, которое должно пройти после вакцинации.

Иностранцы, которые переболели коронавирусом за последние 6 месяцев, и привиты одной дозой вакцины (до заражения), также могут пересечь границу Грузии. Однако в этом случае Грузия признает только вакцины, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson & Johnson), а после вакцинации должно пройти 14 дней. Подтвердить заражение коронавирусом можно результатом ПЦР-теста.

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При пересечении сухопутной или морской границы вакцинированным дополнительно необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста (на английском, грузинском и русском языках).

Сообщается, что от вакцинированных не требуют заполнения онлайн-формы.

Непривитым от COVID-19 гражданам Грузию можно посетить лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста, проведенного в течение 72 часов до поездки.

Туристы из этих государств могут посещать Грузию: страны ЕС, Израиль, Турция, Швейцария, Норвегия, США, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Армения, Азербайджан, Украина, Казахстан, Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Оман, Молдавия, Сан-Марино, Монако, Сербия, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Андорра, Северная Македония, Босния и Герцеговина, Иордания, Ливан и Ирак.

Кроме того, на третий день пребывания в Грузии невакцинированным иностранцам придется повторно сдать ПЦР-тест за свой счет. Штраф за отсутствие теста во время въезда составляет 2000 лари (около 600 долларов).

Непривитые иностранцы, прибывающие в Грузию, могут заранее заполнить обязательную онлайн-форму, указав истории поездок за последние 14 дней, контактные данные (адрес, номер телефона, электронную почту и тому подобное).

Дети в возрасте до 10 лет, которые прибыли из-за границы в Грузию, освобождаются от необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста, а также от необходимости сдать ПЦР-тест на третий день пребывания в стране.

Как сообщалось ранее, с 20 сентября пассажиры, прилетающие в Израиль, больше не обязаны подавать запрос на освобождение от ПЦР-теста в комиссию по чрезвычайным случаям, если они переболели коронавирусом в течение 3-х последних месяцев.