Гренландия запретила невакцинированным пользоваться транспортом и ресторанами

Гренландия EPA-EFE

В то же время в общественном транспорте и заведениях питания не будут требовать подтверждения вакцинации, поскольку власть доверяет обществу

Премьер-министр Гренландии Мути Эгеде заявил, что общественным транспортом и заведениями питания смогут пользоваться только те граждане, которые получили по крайней мере, первую дозу вакцины от коронавируса. Об этом сообщает The Local Denmark.

В то же время в общественном транспорте и заведениях не будут требовать подтверждения вакцинации, поскольку власть доверяет обществу, которое, в свою очередь, должно понимать всю серьезность ситуации. Без вакцинации в общественном транспорте могут ездить те пассажиры, которые направляются в родные города. Такси не подпадают под действие правила.

Кроме того, непривитым будет запрещено пользоваться кафе, ресторанами и спортзалами. Запрет будет действовать по меньшей мере до конца июля.

Как известно, население Гренландии примерно 56 тысяч человек, из них 18 915 полностью вакцинированы. Первую дозу получили 32 724 человека. Сейчас на автономной территории Дании зарегистрировано 29 подтвержденных активных случаев коронавируса, что является самым высоким числом с начала пандемии.

"Мы все должны взять на себя ответственность и проявить большую осторожность, потому что мы еще не знаем, является ли это штаммом дельты, который распространяется намного быстрее, чем более ранние штаммы, или нет", — отметил Эгеде.

Новости по теме: Франция отменила ПЦР-тест для вакцинированных украинцев

Напомним, ранее правительство Греции решило ужесточить карантинные ограничения в связи с резким увеличением случаев заражения коронавирусом. Сейчас заведения под открытым небом будут обслуживать только вакцинированных туристов.