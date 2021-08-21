Греция возвела 40 км стены на границе с Турцией, чтобы сдержать афганских беженцев
Власти заявляют о готовности вернуть всех нелегалов
Для сдерживания возможного наплыва мигрантов из Афганистана Греция установила 40-километровое ограждение и систему видеонаблюдения на границе с Турцией. Об этом сообщает ВВС News Украина.
"Мы не можем просто ждать возможных последствий. Наши границы останутся неприкосновенными", - заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис.
Он добавил, что кризис в Афганистане создал новые предпосылки для увеличения потока нелегальных мигрантов в Европу.
Следует заметить, что ранее Турция призвала Европу позаботиться об афганских мигрантах. В частности, во время разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что резкое увеличение людей, которые едут из Афганистана, может стать серьезной проблемой для всех.
"Новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране", - пояснил лидер Турции.
Как отмечается, Греция первой из стран Евросоюза в 2015 году столкнулась с наплывом мигрантов, которые бежали от войны на Ближнем Востоке и пытались перебраться из Турции в ЕС.
Тогда около 60 тыс. беженцев остались в Греции, а большая часть уехала на север в другие страны Европы.
Сейчас власти страны предупреждают, что готовы отправить обратно всех граждан Афганистана, которые попытаются нелегально проникнуть в страну.
Напомним, ранее американские власти заявили, что авиабаза Воздушных сил США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.