Греция возвела 40 км стены на границе с Турцией, чтобы сдержать афганских беженцев

Стена на границе с Турцией REUTERS

Власти заявляют о готовности вернуть всех нелегалов

Для сдерживания возможного наплыва мигрантов из Афганистана Греция установила 40-километровое ограждение и систему видеонаблюдения на границе с Турцией. Об этом сообщает ВВС News Украина.

"Мы не можем просто ждать возможных последствий. Наши границы останутся неприкосновенными", - заявил министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис.

Он добавил, что кризис в Афганистане создал новые предпосылки для увеличения потока нелегальных мигрантов в Европу.

Следует заметить, что ранее Турция призвала Европу позаботиться об афганских мигрантах. В частности, во время разговора с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что резкое увеличение людей, которые едут из Афганистана, может стать серьезной проблемой для всех.

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"Новая волна миграции неизбежна, если не будут приняты необходимые меры в Афганистане и Иране", - пояснил лидер Турции.

Как отмечается, Греция первой из стран Евросоюза в 2015 году столкнулась с наплывом мигрантов, которые бежали от войны на Ближнем Востоке и пытались перебраться из Турции в ЕС.

Тогда около 60 тыс. беженцев остались в Греции, а большая часть уехала на север в другие страны Европы.

Сейчас власти страны предупреждают, что готовы отправить обратно всех граждан Афганистана, которые попытаются нелегально проникнуть в страну.

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Напомним, ранее американские власти заявили, что авиабаза Воздушных сил США Рамштайн в Германии станет первичным центром временного приема беженцев из Афганистана.