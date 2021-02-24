Греция в ООН призвала вернуть собору Святой Софии в Стамбуле статус музея

Собор Святой Софии в Стамбуле Фото из открытых источников

В прошлом году собор превратили в мечеть

Греция призвала Турцию вернуть прежний статус музею собора Святой Софии в Стамбуле, который в прошлом году превратили в мечеть. Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время выступления на 46-й сессии Совета ООН по правам человека.

"Все государства обязаны, независимо от их политических, экономических, культурных систем воздерживаться от изменения статуса памятников культуры", – заявил он.

При этом Дендиас отметил, что предварительное согласие заинтересованных группировок, включая органы ООН, такие, как ЮНЕСКО, является незыблемым предварительным условием для изменения статуса.

"Я имею в виду, в частности, превращение памятника Святой Софии в мечеть, что противоречит любому понятию уважения к культурному наследию. Мы просим вместе со всеми другими учреждениями и международными организациями, которые это сделали, вернуть данному памятнику прежний статус", – подчеркнул он.

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Напомним, 10 июля прошлого года стало известно, что Государственный совет Турции предоставил Софийскому собору в Стамбуле статус мечети.

Всемирный совет церквей призвал Эрдогана вернуть Святой Софии статус музея. Там считают, что "Святая София была местом открытости, встреч и вдохновения для людей всех наций".

Однако, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что статус собора Святой Софии является внутренним делом государства, а другие страны должны уважать окончательное решение.