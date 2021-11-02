Греция ужесточает ограничения для невакцинированных

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Новые правила начнут действовать с 6 ноября

Министр здравоохранения Греции Танос Плеврис заявил о введении в стране новых правил для невакцинированных людей после объявления о новых антирекордах по количеству больных COVID-19. Об этом сообщает Ekathimerini.

Согласно новым правилам, которые начнут действовать с 6 ноября, вакцинированные работники как в частном секторе, так и на госслужбе, должны будут сдавать два COVID-теста в неделю.

Также от невакцинированных лиц потребуют предъявить отрицательный тест на коронавирус, чтобы попасть в банки, государственные учреждения, парикмахерские. Это правило пока не будет действовать для невакцинированных посетителей продуктовых магазинов и религиозных помещений.

Как отмечается, сегодня власти Греции сообщили о 6700 новых случаев больных коронавирусом за прошедшие сутки, что является рекордом для страны с начала пандемии.

На данный момент в стране полностью вакцинированы 60,5% населения, или около 11 млн граждан, что меньше среднего показателя ЕС (64,7%).

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Как сообщалось ранее, власти Грузии обновили правила въезда в страну для иностранных путешественников. Сейчас в стране действует упрощенный режим пересечения границы для вакцинированных от коронавируса.