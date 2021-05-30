Греция продлила разрешение на въезд в страну для туристов, в том числе и из Украины

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Правительство Греции продлило действие актуального порядка въезда до 7 июня

Правительство Греции продлило до 7 июня действие актуального порядка въезда иностранных граждан, в том числе и украинцев. Об этом говорится на официальной правительственной газете страны (FEK).

Как отмечается, въезд на территорию Греции без прохождения двухнедельной самоизоляции возможен при условии наличия одного из трех документов:

сертификата вакцинации;

справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус;

справки о выздоровлении от COVID-19 и наличии антител.

Соответствующие требования распространяются на граждан государств-членов Европейского Союза и Шенгенского соглашения, а также на жителей следующих стран:

Австралия;

Бахрейн;

Беларусь;

Босния и Герцеговина;

Великобритания;

Израиль;

Канада;

Катар;

Китай;

Кувейт;

Новая Зеландия;

Объединенные Арабские Эмираты;

Российская Федерация;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Северная Македония;

Сербия;

Сингапур;

США;

Таиланд;

Украина;

Южная Корея.

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Ранее сообщалось, что Греция 14 мая начала впускать туристов из других стран на территорию своего государства, однако не было подтверждения, что это решение распространяется на граждан Украины.

Страна обещала обеспечить иностранцам безопасный отдых несмотря на то, что все введенные полгода назад ограничения в Греции были отменены.

Кроме того, тамошние власти сняли запрет для граждан на перемещение между регионами и открыла музеи.