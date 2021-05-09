Греция открывается для туристов: Будут работать пляжи и музеи

Эпидемия COVID-19 в Греции Reuters

Власти страны надеются отрожить туризм в стране, несмотря на пандемию коронавируса

Греция ослабил карантинные ограничения и с 15 мая будет готова впускать иностранных путешественников в страну. Об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает Reuters.

Как отмечается, с 8 мая в стране начали работать частные пляжи. Во время отдыха у моря туристы должны придерживаться противоэпидемических мероприятий. В частности, зонтики должны быть размещены на дистанции не менее четырех метров друг от друга. Кроме этого, на пляжах будут проводить регулярную дезинфекцию и проверять сотрудников пляжных баров и другой персонал на наличие COVID-19.

При этом добавляется, что сочетание широкомасштабного тестирования, иммунизации и проведения большинства мероприятий на сознательном воздухе значительно улучшит ситуацию. Следовательно, власти Греции надеются, что путешественники смогут отдохнуть в их стране безопасно.

Кроме этого, руководитель пляжа в приморском пригороде Алимос Никос Веньерис отметил, что его сфера возлагает надежды на туризм.

"Мы — одно из мест на Афинской ривьере, которое принимает много туристов, поэтому количество посетителей из-за рубежа будет играть большую роль в наших финансах", — отметил он.

Согласно указанными данными на интерактивной карте Министерства иностранных дел Украины относительно путешествий за границу, Греция еще не впускает туристов из Украины, за исключением тех, которые имеют вид на жительство в Греции, странах-членах Евросоюза и Шенгенской зоны (с видами).

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Ранее сообщалось, что Кипр с 10 мая начнет принимать путешественников, которые были вакцинированы от коронавируса. Таким образом, они не будут отбывать карантин или предоставлять отрицательный тест на COVID.