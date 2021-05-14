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Греция открывает границы для туристов: Как можно путешествовать из Украины

Греция Фото из открытых источников

Украинцы смогут посещать страну в случае выполнения одного из трех условий

Греция с сегодняшнего дня, 14 мая, начнет впускать туристов из других стран на территорию своего государства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.

Как отмечается, страна обещает обеспечить иностранным путешественникам безопасный отдых. В частности, сейчас все введенные полгода назад ограничения в Греции были отменены.

При этом добавляется, что также власти страны сняли запрет для граждан на перемещение между регионами и открыли музеи.

Кроме этого, стало известно, что в случае возобновления полетов для въезда в Грецию из Украины следует либо быть вакцинированным, либо иметь отрицательный тест на коронавирус, либо иметь антитела к COVID-19 после выздоровления.

Напомним, ранее страны Европейского Союза официально договорились о введении COVID-паспортов для путешествий, что должно стать шагом к восстановлению туризма этим летом.

Также в ЕС анонсировали, что уже в мае начнутся испытания COVID-паспортов. В частности, Греция планировала принять участие в тестировании "цифровых зеленых сертификатов", которые подтверждают, что их владельцы привиты от болезни COVID-19.

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