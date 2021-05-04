Греческие СМИ объявили забастовку
Забастовка продлится сутки
Профсоюза журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят забастовку в связи с 1 мая - Международным днем памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права. Об этом сообщает издание TVXS.
Решение о забастовке принял самая большая журналистская профсоюз - Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и ассоциации, которые с ним сотрудничают.
Поскольку Первомай пришелся на нерабочий день - Великую субботу, первомайские акции трудящихся были перенесены.
Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной с 1 мая перенесен на вторник, 4 мая.
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