Гражданин Чехии, который был участником НВФ на Донбассе, извинился перед Украиной

Павел Кафка Aktualne

По словам Павла Кафки, он встал на сторону НВФ и не задумывался над последствиями своих незаконных действий

Чех Павел Кафка, которого приговорили к трем годам лишения свободы за участие в конфликте на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований в 2015-2016 годах, написал письмо в украинское посольство в Чехии, в котором раскаялся за свои поступки. Об этом сообщает Медийная инициатива за права человека.

Как отмечается, письмо во время вебинара зачитал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

В обращении Кафка подчеркнул, что встал на сторону незаконных вооруженных формирований и не задумывался над последствиями своих противоправных действий.

Перебийнис добавил, что в конце письма осужденный написал, что хотел бы извиниться перед Украиной и верит, что Украине удастся вернуть свою территориальную целостность дипломатическим путем.

К слову, ранее суд Праги заочно приговорил к 20 годам заключения еще одного гражданина Чехии, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне "ЛНР". 32-летнего Мартина Кантора признали виновным по обвинениям в совершении террористического акта и участии в террористической группе. Мужчину судили заочно, поскольку он не вернулся из Украины в Чехию и его местонахождение неизвестно.