США просят своих граждан покинуть РФ, если срок их визы заканчивается

Виза ЕС Фото из открытых источников

Если американцы желают остаться в РФ, они должны посетить местное отделение МВД

Посольство США обратилось к американцам, которые находятся в РФ и срок их визы истекает. Граждан Америки призывают покинуть страну до 15 июня. Об этом сообщает прессслужба диппредставительства.

Американцы, которые хотят остаться в РФ, должны посетить местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы оформить необходимые документы, сообщили в посольстве.

"Если вы являетесь гражданином США, находится в России, и ваша виза истекает, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", - говорится в сообщении.

Кроме того, Посольство США в России сократит штат на 75% в связи с запретом на наем иностранных граждан. Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг.

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Ранее сообщалось, что власти России заявили, что Украина и другие страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан-нелегалов с РФ, иначе их ждет депортация, а Москва закроет границы.