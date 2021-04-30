США просят своих граждан покинуть РФ, если срок их визы заканчивается
Если американцы желают остаться в РФ, они должны посетить местное отделение МВД
Посольство США обратилось к американцам, которые находятся в РФ и срок их визы истекает. Граждан Америки призывают покинуть страну до 15 июня. Об этом сообщает прессслужба диппредставительства.
Американцы, которые хотят остаться в РФ, должны посетить местное отделение Министерства внутренних дел (МВД), чтобы оформить необходимые документы, сообщили в посольстве.
"Если вы являетесь гражданином США, находится в России, и ваша виза истекает, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством", - говорится в сообщении.
Кроме того, Посольство США в России сократит штат на 75% в связи с запретом на наем иностранных граждан. Также с 12 мая будет сокращено количество консульских услуг.
Ранее сообщалось, что власти России заявили, что Украина и другие страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан-нелегалов с РФ, иначе их ждет депортация, а Москва закроет границы.