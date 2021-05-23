Граждан Бангладеш больше не будут считать предателями за поездки в Израиль

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Ранее граждан, пытавшихся поехать в Израиль, арестовывали по обвинению в государственной измене

Власти Бангладеш сняли запрет на поездки в Израиль. В паспортах граждан Бангладеш до сих пор была отметка о том, что документ действителен во всех странах мира, кроме Израиля". Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений с Израилем, министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан заявил, что новые выданы паспорта больше не будут выделять Израиль, открывая возможность для граждан Бангладеш легально посещать эту страну.

Граждан Бангладеш, которые ездили в Израиль или пытались приехать, в прошлом арестовывали и обвиняли в государственной измене или им грозила такая участь, если они когда-нибудь снова ступят на землю Бангладеш.

Такая судьба журналиста Салаха Чоудхури, редактора Weekly Blitz, который в 2003 году попытался приехать в Израиль для участия в писательском семинаре в Тель-Авиве. Впоследствии он был заключен в тюрьму по обвинению в государственной измене, подстрекательстве к мятежу и богохульстве.

Заместитель Министерства иностранных дел Израиля Гилад Коэн приветствовал этот шаг и призвал правительства двух стран работать над установлением официальных связей, как Израиль сделал в прошлом году с другими мусульманскими странами, такими как ОАЭ, Бахрейн, Марокко и Судан, в рамках соглашений о нормализации отношений при посредничестве Соединенных Штатов.

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Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху после телефонного разговора с президентом США Джо Байденом провел совещание в оперативном штабе. Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит военную операцию против боевиков в Секторе Газа.