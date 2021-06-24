Град, осадки и сильный ветер: Варшаву накрыл мощный ураган

В городе выпала полумесячная норма осадков

В четверг, 24 июня, над польской столицей пронесся сильный ураган, который сопровождался порывами ветра, градом и сильными осадками. Об этом сообщает TVN WARSZAWA.

Согласно сообщению, из-за значительных осадков были затоплены улицы, а на главных дорогах образовались пробки. Местами выпало до 40 литров воды на квадратный метр.

Известно, что в некоторых районах Варшавы выпала полумесячная норма июньских осадков. Спасатели занимаются откачкой воды из домов местных жителей.

Как отмечается, после полудня правительственный центр безопасности разослал жителям восточной части Польши смс-сообщения с предупреждением об опасности очередных ураганов в течение дня и на ночь пятницы.

Напомним, непогода царит в Польше уже третьи сутки подряд, сильный дождь привел к подтоплениям, а мощные порывы ветра сорвали крыши и поломали деревья.