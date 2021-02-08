Готовили государственный переворот: На Гаити задержали более 20 человек

Жовенель Моиз Фото из открытых источников

Среди задержанных судья Верховного суда

Правоохранители Гаити задержали 23 человека, которые готовили государственный переворот и готовили покушение на президента страны Жовенеля Моиза. Об этом пишет BBC.

Отмечается, что среди задержанных судья Верховного суда.

"Я благодарю главу Службы безопасности моего дворца. Целью этих людей было покушение на мою жизнь. Этот план был предотвращен", - сказал Мос.

К слову, сейчас Гаити находится в политическом кризисе - власть и оппозиция не могут решить, сколько действующий президент может оставаться у власти.

Жовенель Моиз утверждает, что, согласно Конституции, срок его президентства истекает 7 февраля 2022 года. В свою очередь оппозиция настаивает, что срок его президентства истекает 7 февраля 2021 года.

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