В РФ ввели штрафы за неуказание статуса "иностранного агента"

Госдума РФ Фото из открытых источников

Сумма штрафов составит минимум две тысячи рублей и может достигать пяти миллионов

Государственная дума РФ ввела административные штрафы за нарушения порядка деятельности "иностранных агентов". Об этом говорится на сайте Думы.

В частности, за распространение в СМИ и сети Интернет информации об "иностранных агентах "( как физлиц, так и некоммерческих организаций) и их материалов без соответствующей маркировки назначаются штрафы. Физические лица за нарушения вынуждены будут заплатить 2-2,5 тыс. рублей, должностные лица - 4-5 тысяч, а юридические лица - 40-50 тысяч гривен.

Кроме того, штрафами будет наказываться производство и распространение материалов самими "агентами" без указания их статуса. За нарушения предусмотрены следующие штрафы:

для должностных лиц - от 100 до 300 тысяч рублей;

для юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей "с конфискацией предмета административного правонарушения или без такого".

За неуказание статуса "иностранного агента" во время осуществления им политической деятельности в России ввели штрафы в размере пяти тысяч рублей. Для юридических лиц эта сумма составит пять миллионов рублей.

Закон вступит в силу с 1 марта 2021 года.

Напомним, несколько месяцев назад президент России Владимир Путин подписал законопроект, предусматривающий возможность признавать физических лиц "иностранными агентами". Людей обязали самостоятельно подавать заявления о включении в список "иностранных агентов", нарушение чего приведет к административной, а впоследствии и к уголовной ответственности.