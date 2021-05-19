Госдеп США в среду сообщит Конгрессу об отмене санкций против компании, которая строит Северный поток-2, - Politico

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Госдепартамент США в среду сообщит Конгрессу о решении отказаться от санкций против компании, ответственной за строительство Северного потока-2. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как отмечается, 19 мая Госдеп США передаст в Конгресс плановый отчет по санкциям против Северного потока-2. В отчете будет положение о том, что санкции США не будут распространяться на компанию Nord Stream 2 AG и ее главу Матиаса Варнига. Такое решение объясняют тем, что "администрация президента Джо Байдена стремится поддерживать хорошие отношения с правительством Германии, которое поддерживает проект".

Источники издания добавили, что в отчете Госдепа в санкционный список будут включены четыре компании и четыре судна, которые поддерживают строительство газопровода.

Как сообщает Reuters, глава МИД Германии Хайко Маас во время пресс-конференции 19 мая подтвердил планы США отказаться от санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и Маттиаса Варнига.

Ранее о том, что США могут отменить санкции против компании-оператора трубопровода Nord Stream 2 AG, сообщало издание Axios.

Северный поток-2 – газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. По данным Nord Stream 2 AG, строительство завершено на 95%.

После того как США в декабре 2019 года ввели санкции против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Северного потока-2, работы по строительству газопровода не велись около года.

6 февраля 2021-го Россия возобновила прокладку труб Северного потока-2 в Дании через 413 дней после остановки работ. В начале мая строительство приостановили после того, как немецкие экологи подали иск в суд.

Украина считает Северный поток-2 политическим проектом, который нужен России для того, чтобы прекратить транзит газа в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему. Президент США Джо Байден в январе назвал Северный поток-2 "плохой сделкой" для Европы. В то же время Германия лоббирует строительство газопровода.