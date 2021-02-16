Google заплатит во Франции штраф в 1,1 млн евро: названа причина

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Причиной стало некорректное отображение рейтингов отелей в стране

В ирландский и французский филиалы корпорации Google согласились выплатить Франции штраф в размере 1,1 млн евро. Об этом сообщает Euronews.

Генеральное управление по вопросам конкуренции, потребления и борьбы с уклонением от уплаты налогов Министерства экономики и финансов Франции сообщило, что по итогам их расследования был обнаружен обманный характер рейтинге отелей.

"Разбирательство началось после многочисленных жалоб от владельцев и руководителей французских отелей. Всего в ходе проверки были собраны данные о 7,5 тысячах гостиниц", - говорится в сообщении ведомства.

Информация Google была автоматически сверена со сведениями французской официальной классификации отелей. В результате выяснилось, что корпорация заменила рейтинг Atout France собственными критериями.

Отмечается, что такие действия Google нанесли ущерб как потребителям, так и владельцам отелей, классификация которых была незаконно снижена.

Ранее сообщалось, что технологический гигант Google заявил, что может отключить свою поисковую систему в Австралии из-за попытки властей страны заставить компанию платить СМИ за публикацию ссылок на их Новости.