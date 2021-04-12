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Google создал обращение к Юрию Гагарину по случаю Дня космонавтики. Видео

Космонавт Юрий Гагарин Фото из открытых источников

Именно в этот день, 12 апреля, 60 лет назад Юрий Гагарин полетел в космос

Американская компания Google по случаю Дня космонавтики создала видеообращение к Юрию Гагарину, который стал первым человеком в космосе. Ответ видео размещено на YouTube-канале Google Россия

"60 лет назад в космос отправился первый человек – Юрий Гагарин. Его полет и по сей день вдохновляет исследователей космоса. Это послание от людей со всего мира специально для Юрия Алексеевича. В нем мы рассказываем ему о тех удивительных вещах, которые мы открыли в космосе за это время – о том, что стало возможным благодаря ему", - говорится в описании к видео. 

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В создании ролика приняли участие известные астронавты, ученые, режиссеры, студенты, писатели. Все они поделились тем, что удалось человечеству благодаря легендарному полету Гагарина. 

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Напомним, недавно в атмосфере над Тихим океаном сошел с орбиты и разрушился российский военный спутник "Космос-2525" .

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