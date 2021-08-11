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Google планирует снизить зарплату сотрудникам, которые постоянно работают из дома

Фото из открытых источников

Разница в зарплате может достичь 15%

Американский технологический гигант Google заявил о возможности уменьшения зарплаты работникам в США, которые решили постоянно работать из дома. Об этом сообщает ВВС News Украина

Согласно сообщению, компания разработала калькулятор оплаты труда, который позволяет сотрудникам увидеть, как на их заработке скажется работа из дома или офиса.

"Объем наших компенсационных пакетов всегда определялся местоположением, и мы всегда платим по верхней части местного рынка в зависимости от того, откуда работает рабочий", - заявил представитель Google. 

Как отмечается, новый инструмент позволит работникам посчитать, как изменится их заработная плата в зависимости от места их работы и таким образом поможет принять обоснованные решения о том, из какого города или штата работать. 

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Таким образом, если новая схема заработает, тогда сотруднику Google в Стэмфорде (штат Коннектикут), который расположен в часе езды поездом от Нью-Йорка, будут платить на 15% меньше, а в районах Сиэтла, Бостона и Сан-Франциско разница составит 5%-10%.

Следует заметить, что некоторые компании из Кремниевой долины отчаянно пытаются вернуть работников за рабочие столы и экспериментируют со структурой оплаты труда.

Крупные компании, в частности Microsoft, Facebook и Twitter, предложили меньшую заработную плату сотрудникам, которые живут в районах, где проживание дешевле, и работают из дома.

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Напомним, ранее компания Google предупредила своих пользователей о блокировке входа в их аккаунты для устройств под управлением Android 2.3.7 и ниже. 

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