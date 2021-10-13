Гонконг накрыл мощный тайфун "Компас": Десятки пострадавших

Местная метеорологическая обсерватория объявила третий уровень штормового предупреждения

Отмечается, что местная метеорологическая обсерватория объявила третий уровень штормового предупреждения.

Кроме этого, из-за непогоды в местных школах остановили занятия, а также отменили торговлю на фондовом рынке.

Гонконг накрыл тайфун "Компас" Nora Tam

Сообщается, что 31-летний мужчина потерял контроль над своим мотоциклом и врезался в фонарный столб.

Его доставили в больницу, где в результате полученных повреждений он скончался.

В частности из-за неблагоприятных погодных условий, Законодательный совет Гонконга перенес свое еженедельное заседание на 20 октября.

Напомним, ранее мы писали, что тайфун "Непартак" обрушился на тихоокеанское побережье в северо-восточной части Японии. Метеорологическое управление Японии сообщило, что тайфун ударил по суше в районе города Исиномаки в префектуре Мияги примерно в 6 часов утра.