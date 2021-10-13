Звезда "Стартрека" отправляется в космос на корабле New Shepard: Что известно

Голливудский актер Уильям Шетнер ВВС

Если полет будет успешным, он станет самым старым человеком, побывавшим в космосе

Известный 90-летний голливудский актер канадского происхождения Уильям Шетнер, звезда легендарного научно-фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek), в среду совершит полет в космос. Об этом сообщил BBC.

Как отмечается, актер станет одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса.

В целом Шетнер прославился ролью капитана Кирка в первых сезонах "Звездного пути". Если полет будет успешным, он станет самым старым человеком, побывавшим в космосе.

Сообщается, что полет звезды кинематографа продлится около 10 минут. Аппарат корабля New Shepard поднимется на высоту чуть более 100 км, которую многие считают границей космоса. В течение короткого времени экипаж испытает невесомость и сможет видеть округлые очертания земли.

"Есть некая таинственная сила в том, чтобы отправиться в космос, быть ближе к звездам и оказаться в невесомости. Я буду восхищаться видом космоса. Я хочу посмотреть на земной шар и насладиться его красотой и силой", - подчеркнул Шетнер.

Кроме этого, он должен стать первым из "Звездного пути", кому из кинематографического космоса удалось отправиться в настоящий.

Также в космос отправятся еще три человека: вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, соучредитель компании Planet Крис Бошуизен и Глен де Врис - менеджер французской корпорации по производству медицинского программного обеспечения Dassault Systèmes.

Старт New Shepard запланирован на 14:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву).

Новости по теме: Французский астронавт ESA сфотографировал осенний Киев из космоса

Как сообщалось ранее, американский предприниматель, самый богатый человек мира Джефф Безос совершил полет в космос на корабле собственной компании Blue Oragin вместе тремя космическими туристами. Они находились в невесомости несколько минут.