Звезда "Стартрека" отправляется в космос на корабле New Shepard: Что известно
Если полет будет успешным, он станет самым старым человеком, побывавшим в космосе
Известный 90-летний голливудский актер канадского происхождения Уильям Шетнер, звезда легендарного научно-фантастического телесериала "Звездный путь" (Star Trek), в среду совершит полет в космос. Об этом сообщил BBC.
Как отмечается, актер станет одним из членов экипажа суборбитального корабля New Shepard компании Blue Origin бизнесмена Джеффа Безоса.
В целом Шетнер прославился ролью капитана Кирка в первых сезонах "Звездного пути". Если полет будет успешным, он станет самым старым человеком, побывавшим в космосе.
Сообщается, что полет звезды кинематографа продлится около 10 минут. Аппарат корабля New Shepard поднимется на высоту чуть более 100 км, которую многие считают границей космоса. В течение короткого времени экипаж испытает невесомость и сможет видеть округлые очертания земли.
"Есть некая таинственная сила в том, чтобы отправиться в космос, быть ближе к звездам и оказаться в невесомости. Я буду восхищаться видом космоса. Я хочу посмотреть на земной шар и насладиться его красотой и силой", - подчеркнул Шетнер.
Кроме этого, он должен стать первым из "Звездного пути", кому из кинематографического космоса удалось отправиться в настоящий.
Также в космос отправятся еще три человека: вице-президент Blue Origin Одри Пауэрс, соучредитель компании Planet Крис Бошуизен и Глен де Врис - менеджер французской корпорации по производству медицинского программного обеспечения Dassault Systèmes.
Старт New Shepard запланирован на 14:00 по Гринвичу (17:00 по Киеву).
Как сообщалось ранее, американский предприниматель, самый богатый человек мира Джефф Безос совершил полет в космос на корабле собственной компании Blue Oragin вместе тремя космическими туристами. Они находились в невесомости несколько минут.