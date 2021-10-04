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Глобальный сбой Facebook, Instagram и WhatsApp: Названа возможная причина

Фото из открытых источников

Он мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен)

Масштабный сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp мог произойти из-за удаления записей DNS (система доменных имен), которые сообщают, как найти страницы соцсетей в Интернете. Об этом сообщил Reuters.

Как отмечается, эксперты допускают возможность взлома извне, хотя считают этот вариант маловероятным.

"Отключение могло быть вызвано ошибкой конфигурации, которая могла быть результатом внутренней ошибки. При этом не исключена возможность саботажа со стороны провайдеров", - заявили эксперты по безопасности, отслеживающие ситуацию с проблемами в соцсетях.

Кроме этого, они допускают, что сервисы могли подвергнуться массовой атаке типа "отказ в обслуживании". Специалисты отмечают, что такая операция потребует либо координации между могущественными преступными группировками, либо очень инновационной техники.

По словам журналиста Independent Брайана Кребса, записи DNS были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.

Новости по теме: В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой: Читайте нас в Telegram

Напомним, что ранее в мире произошел масштабный сбой в работе социальных сетей, сервисов и других ресурсов. Первыми "упали" соцсети и мессенджеры, которые входят в компанию Facebook.

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